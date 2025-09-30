Okulda akran dehşeti! 'Ayağına bastı' diye arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü

Son zamanlarda okullarda yaşanan akran zorbalığına Çanakkale’de bir yenisi eklendi. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından tekme tokat dövüldü. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

Çanakkale'de 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.



ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN SALDIRDI



Olay 4 gün önce Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkarak kapıya yönelen M.D.Y. (14), yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. İddiaya göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Ancak Y.C. kavga çıkardı ve arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz gencin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti.

Saldırgan Y.C.



Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.