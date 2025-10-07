Son dakika! Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi! Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.