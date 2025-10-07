takvim-logo

Son dakika! Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

