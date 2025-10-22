Green Card başvuru tarihleri 2026: Yeşil kart başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte şartları
Her yıl milyonlarca kişinin takip ettiği Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2026 yılı için 50 bin kişiye kalıcı oturma hakkı tanıyacak Yeşil Kart (Diversity Visa) programının başvuru ekranının kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Peki yeşil kart başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları.
Green Card başvuru sürecini takip edenler, "2025 Green Card başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve şartları nedir?" sorularına yanıt arıyor. Adayalar dvprogram.state.gov adresinden gelen duyuruları merakla araştırıyor. Peki Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlıyor? İşte şartları ve son durum…
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi (DV Lottery) başvuruları genellikle ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve kasım ayının ilk haftasında sona eriyor. 2026 dönemi için de başvuruların Ekim 2025 içerisinde açılması öngörülüyor.
Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan ve 7 Kasım'da sona eren Green Card başvuru süreci bu yıl biraz gecikti. Ekim ayının son haftasına girilmiş olmasına rağmen henüz başvurular başlamadı. Başvuru ekranının 27-31 Ekim 2025 tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor.
Başvuru tarihleri kesinleştiğinde, resmi duyurular ABD Göçmenlik Bürosu'nun (U.S. Department of State) internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni almak isteyen adayların karşılaması gereken iki temel kriter bulunuyor: uygun ülke vatandaşlığı ve eğitim ya da iş tecrübesi şartı. Başvuru yapacak kişilerin en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıllık profesyonel bir iş deneyimine sahip olması isteniyor.