Green Card başvuru tarihleri 2026: Yeşil kart başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte şartları

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 15:06

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni almak isteyen adayların karşılaması gereken iki temel kriter bulunuyor: uygun ülke vatandaşlığı ve eğitim ya da iş tecrübesi şartı. Başvuru yapacak kişilerin en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıllık profesyonel bir iş deneyimine sahip olması isteniyor.