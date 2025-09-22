takvim-logo

Samsun’da Kızılırmak Nehri’ne uçan otomobilde Gülşah KaramanKıyak ve oğlu Poyraz’ın ölümü hakkında tutuklanan doktor Serdar Kıyak’ın aynı hastaneden başka bir doktorla yasak ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Alınan son bilgilere göre doktor Serdar Kıyak cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada bulunan Gülşah Karaman Kıyak’ın günlüğü incelemeye alındı.

Kızılırmak’taki kazanın altından yasak aşk çıkmıştı! Şeytani planı yapan doktor Serdar Kıyak’tan intihar girişimi! Ölen eşin günlüğü incelemede

Kaza, 12 Eylül'de saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Serdar Kıyak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FREN İZİNE RASTLANILMADI
Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak'ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı öğrenildi.

BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ
Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun cenazesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanmasından birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Kıyak'ın buradaki tedavisi sürüyor.

EVDE TALİMATLA ARAMA YAPILDI
Diğer yandan olayların ardından Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının evine gitti. Evdeki tüm kapıların kilitli olduğunu gören aile, durumu yetkililere bildirdi. Savcı talimatıyla arama yapılan evde Gülşah Karaman Kıyak'a ait günlük bulundu. Günlük soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

