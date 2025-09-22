Kızılırmak'taki kazanın altından yasak aşk çıkmıştı! Şeytani planı yapan doktor Serdar Kıyak'tan intihar girişimi! Ölen eşin günlüğü incelemede

Samsun’da Kızılırmak Nehri’ne uçan otomobilde Gülşah KaramanKıyak ve oğlu Poyraz’ın ölümü hakkında tutuklanan doktor Serdar Kıyak’ın aynı hastaneden başka bir doktorla yasak ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Alınan son bilgilere göre doktor Serdar Kıyak cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada bulunan Gülşah Karaman Kıyak’ın günlüğü incelemeye alındı.

22 Eylül 2025 13:46

Kaza, 12 Eylül'de saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Serdar Kıyak (DHA) Serdar Kıyak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.