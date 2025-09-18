Otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçmuştu! Kazadan yaralı kurtulan baba ‘eşi ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı | "Kurtarmak için çabalamadı"

Samsun Bafra’da kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve çocuğu ölen doktor Serdar Kıyak, çelişkili ifadeler verince cinayetten tutuklandı. Gülşah Kıyak’ın, arkadaşına ‘Kocam beni tehdit ediyor’ mesajı gönderdiği iddia edildi. Bir görgü tanığı da ‘Onları kurtarmak için hiç çabalamadı’ dedi

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 07:34

Tüyler ürperten olay, 12 Eylül'de Samsun Bafra'daki Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olan Serdar Kıyak (32), eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ve oğulları Alperen'le (1) birlikte otomobille yola çıktı. Ancak iddiaya göre sürücü doktor, otomobiliyle Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğulları Alperen boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçmuştu! Kazadan yaralı kurtulan baba ‘eşi ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı | ʺÇabası olmadıʺ (takvim foto arşiv)



MESAJDAN YOLA ÇIKTILAR

Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kıyak, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.