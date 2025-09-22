23 Eylül 2025 ekinoksu ne anlama geliyor? Geceler hangi tarihten itibaren uzuyor?

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu: Gece ve Gündüzün Eşitlendiği Gün

Yılda yalnızca iki kez yaşanan ekinoks olaylarından biri, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile gerçekleşiyor. Bu özel günde, Güneş ışınları Ekvator'a tam dik açıyla düşerken dünyanın her noktasında gece ve gündüz süreleri birbirine eşitleniyor. Yani yaklaşık 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlıyor. Gündüzler kısalırken geceler uzamaya başlıyor. Güney Yarımküre'de ise tam tersi yaşanıyor; ilkbahar başlıyor ve gündüzler daha uzun hale geliyor.

🌍 Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Dünya'nın Güneş karşısındaki özel konumundan kaynaklanan ve yılda iki kez gerçekleşen bir doğa olayıdır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu : Kuzey Yarımküre'de baharın, Güney Yarımküre'de sonbaharın başlangıcıdır.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu: Kuzey Yarımküre'de sonbaharın, Güney Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcıdır.

Bu tarihlerde aydınlanma çemberi kutuplardan geçer, Güneş doğrudan Ekvator üzerinde bulunur ve gölge boyu Ekvator'da sıfıra iner.