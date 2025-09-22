Bursa'da akıl almaz olay: Kucağında çocuğuyla yürüyen kadını darbettiler

Bursa'da 3 kadın, yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darbetti. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.



ARALARINA ALIP DARBETTİLER

Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti. Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

