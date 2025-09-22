takvim-logo

Mersin'de büyük panik! Öğrenci servisi alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar yaşandu. Öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Erdemli İlçesi Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mersin'de büyük panik! Öğrenci servisi yandı

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup öğrencileri tahliye ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler panik yaşarken, itfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.