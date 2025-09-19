Bekir Fırat yılın son çeyreğinde konut piyasasını değerlendirdi: Konut alımı için en hesaplı dönem

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, okulların açılmasıyla birlikte konuta yönelimin arttığını belirterek, yılın son çeyreğinde ev sahibi olmanın avantajlarına dikkat çekti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 18:37

OKULLARIN AÇILMASIYLA TALEP ARTTI

Bekir Fırat, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin yerleşim ihtiyacının hızla yükseldiğini ifade etti. Özellikle çocukları için okul, ulaşım ve sosyal imkanlara yakın bölgelerde yaşam kurmak isteyen ailelerin konut arayışına yöneldiğini vurgulayan Fırat, "Okulların açıldığı dönem, ailelerin yeni bir düzen kurma isteğini güçlendiriyor. Bu da konut talebini canlı tutuyor." dedi.



SON ÇEYREK ALICILARIN LEHİNE

Konut piyasasında yılın son çeyreğinin her zaman kritik bir dönem olduğunu dile getiren Fırat, inşaat firmalarının bu süreçte özel kampanyalarla alıcılara avantaj sunduğunu belirtti. "Firmalar yıl sonuna yaklaşırken stoklarını eritmek amacıyla faiz destekli ödeme planları, taksit ertelemeleri ve esnek vade seçenekleri hazırlıyor. Bu kampanyalar alıcıların maliyetini önemli ölçüde düşürüyor." şeklinde konuştu.



FİYATLARDA DENGE VE KAMPANYA ETKİSİ

Son aylarda konut fiyatlarının gerçek anlamda dengelenmeye başladığını hatırlatan Fırat, doğru projelerin tercih edilmesi halinde yatırımcıların kazanç sağlayacağını kaydetti. "Fiyatlardaki istikrar ve kampanyaların yoğunluğu, alıcıların elini güçlendiriyor. Bu dönemde adım atanlar uzun vadede karlı çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, konut almayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu:



● "Ödeme planlarını dikkatle inceleyin, bütçenizi doğru yönetin."

● "Okul, ulaşım ve sosyal imkânlara yakın lokasyonları öncelikli tercih edin."

● "Kurumsal ve güvenilir firmaların sunduğu kampanyaları mutlaka değerlendirin."

Bekir Fırat, yılın son çeyreğinde konut alımının hem finansman koşulları hem de piyasa dengeleri açısından alıcıların lehine olduğunu vurgulayarak, "Bugün atılacak doğru adımlar, gelecekte hem güvenli bir yaşam hem de kazançlı bir yatırım sağlayacaktır." dedi.







