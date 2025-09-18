CHP’li belediyeden engelli kadına tepki çeken ayrımcılık! Savcılık olaya el attı

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 09:15

Engelli kardeşinin zabıtalar tarafından parka alınmamasına tepki gösteren Öztürk, kardeşinin o parka bir daha gitmek istemediğini söyleyerek, "savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittim. O sırada bir savcı durumumuzu duydu ve belediyeye talimat verdi. Ablamın aracını talimat üzerine alacaklarını belirttiler. Biz oraya mutlu olmaya gidiyorduk, ancak istenmediğimiz yerde durmak istemiyoruz. Ablam oraya gittiğinde cıvıl cıvıl oluyordu. Ama artık gitmek istemiyor" dedi.

CHP'li Ceyhan Belediyesi engelli vatandaşın parka girişini yasakladı (İHA)

"YASAĞI CEYHAN BELEDİYESİ KOYUYOR"

Yaşadıkları sürece ilişkin konuşan Nilsun Öztürk şunları söyledi: "İlk zamanlar biz bu parklara giriyorduk ama sonrasında parke zedelenir diyerek başka yerlere gitmemizi istediler. Biz ona da 'tamam' dedik ancak en sonunda tümden bizi çıkarttılar ve 'yasak' dediler. Belediyeye gittik, müracaat ettik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum ama orası da 'Ceyhan Belediyesi ilgileniyor' diyerek yardımcı olmadı. Zaten bu yasağı Ceyhan Belediyesi koyuyor."

ABLAMIN HAVA ALMA HAKKI YOK MU?

Çocukların güvenliği gerekçesiyle parka girişlerine izin verilmediğini ancak ilçedeki eski parklarda gezebildiklerini belirten Öztürk, "Bize ilçedeki sadece bu 2 park yasak. Onun da gerekçesi çocuk oyun alanı varmış, çocukların güvenliği içinmiş. Ancak biz diğer parklara gidebiliyoruz, sokağa çıkabiliyoruz. Diğer parklarda da çocuk var, sokakta da çocuk var. O çocuğun parkta oynama hakkı var, benim ablamın hava alma hakkı yok mu? Bizim imkanlarımız var da biz mi şartları zorlaştırıyoruz. Benim ablam tekerlekli sandalyeye oturamıyor." dedi.