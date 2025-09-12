5,5 yıldır kayıp Sevda için anlamlı çağrı: "Başına kötü bir iş getirdiler"

İstanbul’dan esrarengiz şekilde kaybolan iki çocuk annesi Sevda Heyretengiz’in annesi, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında kızının akıbetiyle ilgili endişelerini paylaştı. Aileden yalanlarla Sevda’nın hayatta olduğu izlenimi verildiğini iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

İki çocuk annesi Sevda Heyretengiz, 2019 senesinde İstanbul'dan esrarengiz bir şekilde kayboldu. Beş buçuk senedir kızına ulaşamayan annesi Canan Hanım "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı.

28 yaşında olduğu düşünülen genç kadından beş buçuk yıldır haber alınamıyor. Canan Hanım, kızının eşi ve ailesinin yalanlarla Sevda'nın hayatta olduğu izlenimini vermeye çalıştıklarını ileri sürdü. Canan, "Kızım başını alıp gidecek biri değil. Kızımın kocasının ailesi, Sevda'nın hayatta olduğuna dair insanlara yalan söylüyorlar. Kızımın başına kötü bir iş getirdiler." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN