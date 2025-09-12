İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde dilekçeli eylem! "İzmir’de engelliler özgürce sokağa çıkamıyor"

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 07:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde dilekçeli eylem! ʺİzmir’de engelliler özgürce sokağa çıkamıyorʺ (takvim foto arşiv)



"EŞİT YAŞAM HAKKI SAĞLANMALIDIR"



Sorunlarının çözülmesini istediklerini ifade eden Dikmen şöyle devam etti: "Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır. Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır. Asılı reklam panoları görme engelli bireyler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bu, basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktur. Derhal kaldırılmalı ve bir daha aynı hataya düşülmemelidir. Tüm engel grupları için şehirde eşit yaşam hakkı sağlanmalıdır." Dikmen, erişilebilir bir şehrin sadece engelliler için değil, yaşlı, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar ve tüm toplum için güvenli ve konforlu bir yaşam anlamına geldiğini sözlerine ekledi. Platform üyeleri, açıklamanın ardından dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezine sundu.

