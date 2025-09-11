Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 18:11

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan , önceki gün konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ile birlikte eve gelen kayınpederi Kudret Arslan tarafından aralarında çıkan tartışmada 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Başak Gürkan Arslan, eşi Barış ve kızı ile birlikte. (DHA)

Kayınpeder Kudret Arslan (fotoğrafta) gelini Başak Gürkan Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü. (DHA)

KAYINPEDERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "OĞLUM BİR ŞEY YAPMADI"

Kudret Arslan, savcılıktaki ifadesinde, olay günü mal paylaşımı noktasında tartışma yaşadıklarını, oturdukları müstakil evi Başak Gürkan Arslan'a vermek istemediğini söyledi.

Kudret Arslan ayrıca, olaydan önce mal paylaşımını konuşmak için önce gelininin ailesinin evine gittiğini ve orada da Başak'ın babası Cemal Gürkan ile tartıştıklarını ifade etti.

Oğlunun hiçbir şey yapmadığını ileri süren Kudret Arslan, "Başak'ı oğlumu aldattığı için öldürdüm. Bir anlık gözüm döndü. Namusumu temizledim" dedi.