Niğde'de feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de korkunç bir kaza meydana geldi. Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde ilerleyen otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.