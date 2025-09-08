takvim-logo

Hatay'da zincirleme facia! 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antakya-Kırıkhan kara yolunun Menderes Mahallesi mevkisinde, 3 otomobil ve 1 kamyonet çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

