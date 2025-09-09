takvim-logo

Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde normallerin üzerinde olacak. İç kesimlerde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı öngörülüyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif ara sıra orta kuvvette güneyli rüzgarlar hissedilecek.

YAĞIŞLAR İSTANBUL VE KARADENİZ'DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ülkemizin yüksek seviyelerde oluşan trof (alçak basınç sistemi) nedeniyle yağışlı bir havanın etkisi altında olduğunu belirtti. Özdemir, "Geçtiğimiz hafta başlayan yağışlar bu hafta da parçalı olarak devam edecek. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen sistem, özellikle İstanbul, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'da etkili oluyor" dedi.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Önümüzdeki günlere ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Özdemir, çarşamba günü Doğu ve Orta Karadeniz dışında çoğu bölgede parçalı bulutlu bir hava beklendiğini söyledi. Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İstanbul ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar görülecek. Zonguldak ve Düzce çevresi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Cuma günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin kıyı şeritlerinde kuvvetli yağış olasılığı oldukça yüksek. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

SICAKLIKLAR YAĞIŞA RAĞMEN YÜKSEK

Dr. Özdemir, yağışların sıcaklıkları düşürmeyeceğini vurguladı. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 20-28, Batı Karadeniz'de 13-27, Doğu Karadeniz'de 18-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ege'de 20-34, Akdeniz'de 23-35, Güneydoğu Anadolu'da ise 21-33 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

"Yağışlara rağmen sıcaklıklar eylül ayı için normal kabul edilebilir. Deniz suyu sıcaklıkları ve alçak basınç sisteminin etkisi, sıcaklıkların normallerin üst sınırında seyretmesine neden oluyor" dedi.

18-23 EYLÜL ARASINDA BAHAR HAVASI

Hafta ortasındaki yağışlı günlerin ardından 18-23 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde güneşli ve ılımlı bir hava bekleniyor. Dr. Özdemir, "Bu dönemde yaygın yağışlı sistemler görülmeyecek, sıcaklıklar dengeli olacak. İstanbul'da 20-25 derece, güney bölgelerde ise yer yer 35 dereceye kadar sıcaklıklar görülebilir" dedi.

SONBAHAR VE LA NİNA ETKİSİ

Dr. Özdemir, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kutup girdabının oluştuğunu ve bu durumun zonal rüzgarları hızlandırdığını belirtti. Ayrıca tropikal Pasifik'te orta şiddette La Nina evresinin başladığını ve bunun özellikle kış aylarında Avrupa üzerinden dolaylı etkiler yaratabileceğini söyledi.

EKİM AYI HAVA TAHMİNİ

Türkiye, 28-29 Ekim civarında soğuk hava dalgasının etkisine girmeye başlayacak. Özdemir, "Ekim boyunca hava değişkenlik gösterecek, kasım başında ise pastırma sıcakları görülebilir" dedi. Ayrıca Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç sistemlerinin sonbaharın ikinci yarısında kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanaklara yol açabileceğini ekledi.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU: SAĞANAKLAR VE SICAKLIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Marmara Bölgesi: Sabah Sağanakları Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve Kırıkkale kıyılarında sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı

Kırklareli: 30°C, parçalı, kıyı kesimlerde sağanak yağışlı

Edirne: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi: Güneşli ve Sıcak

Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle İzmir ve Manisa'da açık hava hakim olacak.

İzmir: 32°C, az bulutlu

Manisa: 32°C, az bulutlu

Denizli: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Yerel Sağanaklar

Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Antalya, Adana ve Hatay'ın bazı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Adana: 32°C, öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü

Antalya: 32°C, iç kesimlerde sağanak yağışlı

Hatay: 30°C, kıyı kesimlerinde sağanak

Burdur: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: Bulutlu, Ama Sağanak Sınırlı

İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Ankara: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı

Konya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı

Çankırı: 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Sağanak ve Gökgürültülü Yağışlar

Batı ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Sinop ve Trabzon çevresinde öğle saatlerinden sonra etkili olacak.

Zonguldak: 25°C, öğle sonrası sağanak yağışlı

Sinop: 29°C, öğle sonrası yerel sağanaklı

Trabzon: 25°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü

Samsun: 28°C, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Bölgesel Sağanaklar

Doğu Anadolu'da genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim. Ancak Erzurum, Malatya, Tunceli ve Ardahan çevresinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 26°C, kuzey çevreleri öğle sonrası sağanaklı

Malatya: 30°C, öğle sonrası yerel sağanak

Kars: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Van: 27°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve Açık

Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve sıcak seyredecek. Bölgede yağış beklenmiyor.

Diyarbakır: 35°C, az bulutlu

Gaziantep: 32°C, az bulutlu

Mardin: 30°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 34°C, az bulutlu