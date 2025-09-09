Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 08:17 Paylaş







Hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde normallerin üzerinde olacak. İç kesimlerde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı öngörülüyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif ara sıra orta kuvvette güneyli rüzgarlar hissedilecek.

YAĞIŞLAR İSTANBUL VE KARADENİZ'DE ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ülkemizin yüksek seviyelerde oluşan trof (alçak basınç sistemi) nedeniyle yağışlı bir havanın etkisi altında olduğunu belirtti. Özdemir, "Geçtiğimiz hafta başlayan yağışlar bu hafta da parçalı olarak devam edecek. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen sistem, özellikle İstanbul, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'da etkili oluyor" dedi.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR Önümüzdeki günlere ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Özdemir, çarşamba günü Doğu ve Orta Karadeniz dışında çoğu bölgede parçalı bulutlu bir hava beklendiğini söyledi. Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İstanbul ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar görülecek. Zonguldak ve Düzce çevresi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.