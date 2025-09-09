Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek

Akdeniz Bölgesi: Yerel Sağanaklar
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Antalya, Adana ve Hatay'ın bazı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Adana: 32°C, öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü
Antalya: 32°C, iç kesimlerde sağanak yağışlı
Hatay: 30°C, kıyı kesimlerinde sağanak
Burdur: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Bulutlu, Ama Sağanak Sınırlı
İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Ankara: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı
Konya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı
Çankırı: 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu