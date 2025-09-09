İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 12:01

Muhabir Tayfun Er , saldırgan Eren Bigül'ün yaşadığı evde dedesiyle konuştu. Saldırganın odasından çıkanlar hayrete düşürürken, Eren'in dedesi Hamza Bigül , "Söyleyecek bir şeyim kalmadı artık. Ne söyleyeyim ki? Her şey meydanda. Eren iyi bir çocuktu. Böyle bir şey de beklemiyordum ama şaşırdık. Gece buradaydı, evdeydi. Kullandığı silah babasının üstüne kayıtlı. Babası almıştı onu. Ben tüfeklerle hiç alakadar olmadım. Ben namazdan gelmiş çay ocağında oturuyordum belediyenin yanında. Başka bir şey yok."

İzmir 'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma genişliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalarda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki Eren Bigül 'ün evinde yapılan incelemelerden çıkanlar ise dikkat çekti. A Haber saldırgan evinde incelemelerde bulundu.

Hamza Bigül (A Haber ekran görüntüsü)

"SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ"

Eren Bigül isimli saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Saldırganın babası, "Son dönemde radikalleşti." dedi.

A Haber saldırganın evine girdi (Ekran görüntüsü)

EVDE TÜFEK TEMİZLEME SETİ

16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'in yaşadığı eve ve odaya A Haber girdi. Odada saldırıda kullanıldığı değerlendiren tüfeğe ait bir temizleme seti çıktı. Saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığı tespit edilmişti.

Evde tüfek temizleme seti bulundu (Ekran görüntüsü)

MUHABİRİN AKTARDIĞI NOTLAR

"16 yaşındaki Eren Bigül'ün yaşadığı evdeyiz. Tabii olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde tabiri caizse iğneden ipliğe her şeyi inceledi. Parmak izleri alındı. Evin her tarafı o yüzden tamamen dağılmış vaziyette. Şu anda bulunduğumuz oda Eren Bigül'ün yaşadığı oda. İşte kitapları, eşyaları, tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi işte o saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin temizleme seti buradaydı. Belki de olayın yaşandığı gün bu setle o silahı temizlediği düşünülebilir."

A Haber saldırganın evine girdi (Ekran görüntüsü)

SALDIRININ FAİLİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

Balçova'da yapılan saldırıda 2 polis şehit olmuştu (Takvim.com.tr)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

