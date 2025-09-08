Muş'ta düğün kana bulandı! 6 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde dehşet anları yaşandı. Bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından havaya açılan ateş sonucu kurşunlar 6 yaşındaki Ayşe Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

