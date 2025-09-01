Tuncay Meriç cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 13:37

İstanbul Çekmeköy 'de silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılı 2 çocuk şüphelinin de çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede 27 Ağustos saat 21.00 sıralarında oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç , Efe H.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Tuncay Meriç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Efe H. (17) ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheliler adliyeye götürüldü (DHA)

YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEMİŞLER

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Efe H. ve onu yurt dışına kaçırmak için araçla Edirne'ye getirdikleri tespit edilen Cenk E., Dopan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Aylegül A. yakalandı. Operasyonda ayrıca Efe H.'yi yurt dışına çıkarması için anlaştıkları belirlenen 1 kişi daha yakalandı. Yakalanan insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.H.'nin ifadesinde Tuncay Meriç ile aralarında husumet olduğu cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelilerden G.K. hakkında ise 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.