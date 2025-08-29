Çekmeköy’de Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı!

PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetindeki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

