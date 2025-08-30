Tuncay Meriç cinayetinde 7 gözaltı

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Tuncay Meriç, kurtarılamadı. Tetikçi olduğu değerlendirilen E.H., Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

