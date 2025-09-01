Denizli’deki 5 günlük yangın köyün kapısına dayandı

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 11:37

Denizli 'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bölmekaya Mahallesi 'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edilirken, yoğun müdahaleler sonucu yangın mahalle çevresinde kontrol altına alındı. Evlerde büyük bir hasar yaşanmazken, ormanlık alanlar ve tarlalar alevlere teslim oldu.

Ekipler yoğun çalışmalar yürütüyor (İHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının 4. gününün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne kadar ulaşmıştı. Bölgede bulunan polis, jandarma, komando ekipleri mahallede bulunan vatandaşları ve hayvanları tahliye etmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın, köyün çevresindeki ormanlık alanlara ve tarlalara sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz, itfaiye ekipleri, TOMA araçları ve personel görevlendirilmişti. Aynı zamanda dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti. Gece saatlerinde mahalle çevresindeki yangın kontrol altına alındı. Bölgede yapılan incelemelerde yanan ev olmadığı tespit edildi. Mahallede içerisinde bulunan birkaç evin çatısına rüzgarla taşınan alevlerden küçük hasarlar aldığı görüldü.

VALİ ÖMER FARUK COŞKUN İNCELEME YAPTI

Mahalle içerisinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Coşkun, durum hakkında hem bilgi aldı hem de bölgede ki yangın ile ilgili yapılan çalışmaları inceledi.

Erdal Kara (İHA)

"DAHA KÖTÜSÜ BAŞIMIZA GELMESİN"



Bölmekaya Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Kara, "Allah'a şükür, şu anda zararımız yok. Birkaç tane evin çatısı yandı. O anda ise itfaiye ekipleri müdahalelerde bulundular. Bütün ekipler buradaki hayvanlarımızı tahliye etti. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Şu anda bu bölgede bazı evlerde çok hafif hasarla atlattık. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık. Burası yemyeşil bir vadiydi, çok güzeldi. Daha ne diyebilirim, Allah'ım daha kötü olay başımıza vermesin. Yangın daha da büyümesin diye bazı noktalarda ağaçları kestiler. Canla başla mücadele ettik. Şu anda köyümüzde yanan bir ev yok. Yoğun müdahaleler sonucu köyümüzdeki yangın söndürüldü" diye konuştu.