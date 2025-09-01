Karaman'da bakımevinde hastalara şiddet! Çalışanların ifadeleri kan dondurdu | "Neden tokat attığımı hatırlamıyorum"

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 11:06

Karaman 'daki özel bir merkezde yaşanan vicdansız şiddet olayı kan dondurdu. İki çocuk annesi öğretmen Müşerref Cengiz , babasının vefatının ardından yüzde 88 engelli kardeşi Enes C .'ye bakmakta güçlük çekince onu Kasım 2024'te özel yatılı bir bakım merkezine yerleştirdi. Ancak bir süre sonra görüntülü konuşmalarda kardeşinin korkulu bakışları ve "Beni tokatlıyorlar" sözleri üzerine endişeye kapıldı. Ardından telefonla bakım merkezine ulaşıp kardeşi ile görüşmek istediğinde "Uyuyor" yanıtı alması şüphelerini artırdı. Bakım merkezine ilişkin başka iddialar da duyması üzerine şüpheleri artan Cengiz, kardeşinin şiddet gördüğüne dair valiliğe şikayette bulundu.

Karaman'da bakımevinde hastalara şiddet! Çalışanların ifadeleri kan dondurdu | ʺNeden tokat attığımı hatırlamıyorumʺ



ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şikayet üzerine bakım merkezinin kameraları incelendi. Görüntülerde, bakım merkezinin uzun salonunda, çok sayıda koltuğun bulunduğu alana ait güvenlik kamerası kayıtlarında bakıcılar ile özel gereksinimli bireyler bir arada görünüyor. Ancak bazı anlarda kişilerin sürüklenerek kamera açısından çıktığı, bir süre sonra tekrar geri geldiği anlar yer alıyor. Bu anlarda özel gereksinimli bireyin bakıcıdan kaçmaya çalıştığı, hareketlerinden çekindiği net biçimde görülüyor. Tokat anları da kameraya yansıyor. Rahatsız olan birey elini itmesine rağmen bakıcı elini tekrar koyuyor ve birkaç kez ensesine tokat atıyor. Rahatsızlığını belli eden kişi karşısındaki koltuğa geçtiğinde bakıcı yeniden yaklaşarak eli itilince bu kez tokat atacak şekilde elini kaldırıyor.



"ENDİŞEM KAMERASIZ ALANLAR"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yaptığı şikayet ile özel bakım merkezindeki şiddetin ortaya çıkmasını sağlayan Müşerref Cengiz, kardeşi Enes'in yaşadıklarını anlattı. Müşerref Cengiz şunları söyledi: "Enes konuşmakta zorlanır ama ne dediği anlaşılır. Sürekli dövüldüğünden bahsediyordu. Başta kendi öfke krizlerinden kaynaklanabileceğini düşündük ama kuzenimizden, bazı hastaların bağlanarak yemek yedirildiğini, hortumla yıkanıp üzerindeki kıyafetle kurutulduğunu duyunca şüphemiz katlandı. Valiliğe yazdım. İlk kontrollerde 'Darp yok' denildi ama sonra kamera kayıtları istendi. Görüntülerde üç bakıcının, aralarında Enes'in de olduğu beş engelliye tokat attığı, sürüklediği ve tacizde bulunduğu tespit edildi. En büyük endişem kamerasız alanlar. Koridorda bile tokat görüntüsü varsa, odalarda ve banyolarda neler yaşandı kimse bilmiyor. Müdür ise '24 saat kamera izleyemem' diyerek sorumluluğu üstlenmedi. Soruşturma sürüyor ama bakıcılar tutuksuz. Bu işin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz."