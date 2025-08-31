3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
CANLI ANLATIM
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Karabük’ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
9 helikopter, 72 arazöz ve 554 personelle yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan alevler, Kastamonu’nun Araç ilçesine de sıçradı. Orman yangınıyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları çadırın tutuşması sonucu orman yangınının meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM
Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı köyde 1'i metruk 3 ev yandı.
Ekipler köydeki diğer evlere yangının sıçramaması için müdahalesini sürdürüyor.
KASTAMONU'DA YANGIN
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı.
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.
Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.
Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.
28 HAVA ARACI DESTEK VERİYOR
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 28 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.
Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter yeniden destek vermeye başladı.
Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda, 151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yer alıyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde helikopterle incelemesini sürdürüyor.
Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe girişindeki bir dinlenme tesisine konuşlandırılan yangın yönetim merkezinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yangının son durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Öte yandan orman yangını nedeniyle dün tedbir amaçlı boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde yaşayanlar evlerine geri döndü.
Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, zarar tespit çalışmasına devam ederken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımlarını sürdürüyor.
KARABÜK'TE YANGIN
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.
Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
DENİZLİ'DEKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'deki orman yangınının batı ve doğu kısımlarında ilerlemesini durdurduklarını, Bartın'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdüklerini söyledi.
Karacabey, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.
Havadan incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.
Zaman zaman yön değiştiren rüzgarın sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığına dikkati çeken Karacabey, "Maalesef sizlerin de gördüğü gibi yangının meydana geldiği alan oldukça sarp, kayalık ve engebeli bir arazi. Böyle bir arazide yol yapmak, bu yoldan iş makinelerini, arazözleri sevk etmek zaman aldı. Bundan dolayı çalışmalarımız bu zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor." dedi.
"RÜZGARIN BİRAZ DAHA ŞİDDETLENECEĞİ, METEOROLOJİ TARAFINDAN TAHMİN EDİLİYOR"
Karacabey, havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişinin mücadele ettiği bilgisini paylaştı.
Karacabey, Buldan'daki yangının son durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.
Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz."
"TOPLAMDA 5788 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"
Bartın ve Karabük'te süren yangınlarla da mücadele ettiklerini ifade eden Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.
Tüm dünyada olduğu gibi orman yangınlarının bu yıl Türkiye'de uzun yıllar ortalamalarının üzerinde, hem adet hem de alan olarak yaşandığına işaret eden Karacabey, "Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık." dedi.
Karacabey, meteorolojik şartların özellikle yangınların çabuk başlaması ve hızla yayılması açısından son derece olumsuz şartlar oluşturduğunu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
ÇALIŞMALAR GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.
Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti. Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
YANGINLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.
Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
BİR KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı.
Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.
Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangında, dün akşam kurtarılan Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı. Kırsal mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
VALİ BÖLGEDE
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların yangın havuzlarına su takviyesi yaptığı anlar ve akşam saatlerinde ormanın içerisinde farklı noktalardan yükselen alevler yer aldı. Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi de görüntüledi.
CANHIRAŞ MÜCADELE
Günlerdir süren orman yangınına 3 yangın uçağı, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da traktörlerine taktıkları su tankerleri ile helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlamak amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak mücadeleye destek oluyorlar.
ÇEVRE İLLERDEN DESTEK
Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR
Değişken hava şartlarına bağlı olarak yangın rüzgarın şiddetiyle ilerlerken, rüzgarın şiddetinin düştüğü anlarda yangına hızlıca müdahale ediliyor.