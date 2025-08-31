3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı

DENİZLİ'DEKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'deki orman yangınının batı ve doğu kısımlarında ilerlemesini durdurduklarını, Bartın'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdüklerini söyledi.

Karacabey, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.

Havadan incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.

Zaman zaman yön değiştiren rüzgarın sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığına dikkati çeken Karacabey, "Maalesef sizlerin de gördüğü gibi yangının meydana geldiği alan oldukça sarp, kayalık ve engebeli bir arazi. Böyle bir arazide yol yapmak, bu yoldan iş makinelerini, arazözleri sevk etmek zaman aldı. Bundan dolayı çalışmalarımız bu zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor." dedi.

"RÜZGARIN BİRAZ DAHA ŞİDDETLENECEĞİ, METEOROLOJİ TARAFINDAN TAHMİN EDİLİYOR"

Karacabey, havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişinin mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Karacabey, Buldan'daki yangının son durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.

Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"TOPLAMDA 5788 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

Bartın ve Karabük'te süren yangınlarla da mücadele ettiklerini ifade eden Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi orman yangınlarının bu yıl Türkiye'de uzun yıllar ortalamalarının üzerinde, hem adet hem de alan olarak yaşandığına işaret eden Karacabey, "Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık." dedi.

Karacabey, meteorolojik şartların özellikle yangınların çabuk başlaması ve hızla yayılması açısından son derece olumsuz şartlar oluşturduğunu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.