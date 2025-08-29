Lambalar tarih oluyor! Sokakları parlayan bitkiler süsleyecek: Yeni araştırmaya göre...

Yeni yaklaşım ise inorganik parıltı parçacıkları kullanıyor. Bu parçacıklar ucuz, yaygın ve ışık depolamada son derece verimli. Böylece bitkiler, hem dekoratif hem de işlevsel bir ışık kaynağına dönüşebiliyor.

Geçmişte ışıldayan bitkiler genetik mühendislik ile üretiliyordu. Ancak bu yöntemler zayıf ışık, yüksek maliyet ve gen kayması riskleri gibi sorunlar doğuruyordu.

Araştırma ekibi, mikron boyutundaki fosfor parçacıklarıyla çalıştı. Daha küçük parçacıklar bitki içinde kolayca hareket ederken, büyük parçacıklar daha parlak ışık yayıyor. Sulu Echeveria sukulent leri, bu parçacıkları yaprak dokusuna homojen bir şekilde dağıtarak etkileyici bir ışık yayımı sağlıyor.

(AA)

Sukulentler Diğer Bitkilerden Daha İyi Parlıyor

Araştırmalar, sukulentlerin altın pothos veya bok choy gibi yapraklı bitkilerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Kompakt ve eşit dokuları sayesinde ışık parçacıkları topaklanmadan tüm yaprağa yayılıyor.

Sadece birkaç dakika güneş ışığı veya LED ışığına maruz kalan bitkiler, yaklaşık iki saat boyunca eşit şekilde parlıyor.

Parçacıklar, bitki dokularına zarar vermemek için fosfatla kaplanıyor. Testler, bitkilerin klorofil, şeker ve protein seviyelerini koruduğunu ve lüminesansın zararsız şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu sayede bitkiler, doğal işlevlerini kaybetmeden aydınlatma sağlayabiliyor.

Farklı fosfor karışımlarıyla yalnızca yeşil değil, kırmızı, mavi ve sıcak beyaz renklerde de parlayan bitkiler üretilebiliyor. Araştırmacılar, 56 sukulentten oluşan bir duvar sergisi ile kitapları ve çevredeki nesneleri aydınlatmayı başardı.

Ayrıca UV ışığı ile bitki yapraklarına geçici desenler veya yazılar eklemek de mümkün, bu da dekorasyon ve bilgi aktarımı için yenilikçi bir kullanım sunuyor.