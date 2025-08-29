Sultangazi'de Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı | Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sultangazi'de Cebeci Tüneli'nde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi.
Tünel içerisinde kaza yapan 2 araç, yolun sol şeridinde durdu. Kaza yapan araçların sürücüleri fotoğraf çekmek ve tutanak hazırlamak amacıyla araçlarından inecekleri sırada arkadan gelen 7 araç, yolda duran araçlara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine tünele polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 4 kişinin yaralandığı anlaşıldı.
Yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye götürülürken, 2 kişiye ambulansta ayakta tedavi uygulandı.