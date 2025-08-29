Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 23:22

Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonunda flaş gelişme! Gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı (İHA)



Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalar sırasında hazır bulunmuştu. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.