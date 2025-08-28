Balıkesir Erdek’te korku dolu 2 saat! Kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 17:03

Balıkesir'e E çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde, saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı.