Balıkesir Erdek'te korku dolu 2 saat! Kontrol altına alındı
Türkiye'nin ciğerini yakan yangın haberleri peş peşe geliyor...Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde, saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, helikopter Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyeye ait itfaiye ile arazözlerle müdahale edildi.
2 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.