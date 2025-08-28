Yeşil Vatan'da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altında

Türkiye yaz boyu orman yangınlarıyla mücadele etti. Ciğerimizi yakan yangınlardan biri daha Bursa'da başladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler yangına havadan 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, karadan ise 718 personel ve 151 araç ile müdahale ederek, kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde, saat 13.45'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır."
"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 718 personel, 151 araçla karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydederek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü" ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE'DE TAM KONTROL
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.46'da Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.40'da kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
40 BAĞ EVİ TAHLİYE EDİLDİ
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yukarı Marmaracık Mahallesi’nde başlayan ve Fethiye Mahallesi ile Kestel ilçesinin Seymen Mahallesi sınırına uzanan orman yangını, yerleşim alanlarına 10 metreye kadar yaklaştı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol yaptığı açıklamada, kırsaldaki 40 bağ evinin tahliye edildiğini, bölgedeki Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) de zarar gördüğünü söyledi. Erol, yangına müdahalenin 6 helikopter, 1 uçak, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 33 arazöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Yenişehir ve Kestel Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan sürdürüldüğünü belirtti.
Öte yandan, yangın nedeniyle kapatılan Bursa- Yenişehir karayolunun Yenişehir istikameti, tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
HAYVANLAR KURTARILDI
Yangın, Marmaracık, Fethiye ve Seymen köylerinin ormanlık alanlarında büyüdü. Fethiye ve Seymen köyleri arasındaki çiftlikler ile Marmacık köyleri sınırlarındaki çiftliklerdeki hayvanlar ekiplerce tahliye edildi.
Kamyonlara konulan büyükbaş hayvanlar uzaklaştırıldı. Ayrıca ekipler bir köpeği de alevlerden kurtarıp el arabasıyla uzaklaştırdı.
Jandarma ekipleri de tedbir amacıyla Bursa Bilecik karayolunu trafiğe kapattılar. Bölgeye çok sayıda iş makinesi de sevk edildi.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.
327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.
ALEVLER İLERLİYOR! YOL ULAŞIMA KAPANDI
Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.
Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.
ALEVLER BÜYÜYOR
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu. Yaşanan yangının boyutu, havadan dronla görüntülendi.
BİR YANGIN DA ÇANAKKALE'DE
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı. Merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BURSA'DA ORMAN YANGINI
Bursa Yenişehir'in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.