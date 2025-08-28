Atasözüne göre hangisinin attığı taş baş yarmaz?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya yöneltilen kritik soru hem stüdyodaki atmosferi gerdi hem de ekran başındaki izleyicileri merak içinde bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan soru, programın en kritik anı olarak tarihe geçti. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleriyle ilerleyen bölümde yaşanan heyecan dolu dakikalar, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

Atasözüne göre hangisinin attığı taş baş yarmaz?

A- DOSTUN

B- DÜŞMANIN

C- SAPANIN

D- ÇOBANIN

CEVAP: A