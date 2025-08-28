30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler, sabah saatlerinde Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmi anma programıyla başlayacak. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları kapalı olacak, şehir içi raylı sistem hatları ise ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Peki 30 Ağustos ücretsiz konserler nerede? İşte etkinlik listesi…
Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:09