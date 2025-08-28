Kadraj Galeri Kadraj İkon 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler, sabah saatlerinde Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmi anma programıyla başlayacak. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları kapalı olacak, şehir içi raylı sistem hatları ise ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Peki 30 Ağustos ücretsiz konserler nerede? İşte etkinlik listesi…

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de de Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak konserler ve etkinlikler hazırlıkları tamamlandı. Vatandaşlar gün boyunca meydanlarda düzenlenecek kutlama programlarına katılabilecek, akşam saatlerinde ise ünlü sanatçıların sahne alacağı ücretsiz konserlerle bayram coşkusu devam edecek. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz konserler nerede? İşte etkinlik programı!

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025

30 Ağustos, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanır. Zafer Bayramı kapsamında, Ankara ve diğer illerde düzenlenen törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirilir.

Zafer Bayramı kutlamaları sabah saat 07.00'de başlar ve gece 24.00'te sona erer. Başkent Ankara'da saat 12.00'de yirmi bir pare top atışıyla kutlama zirveye ulaşır.

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

ANKARA'DAKİ TÖRENLER

Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı tarafından çelenk sunulur ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekilir.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikat kabul eder ve halk ile törene katılanları bayram dolayısıyla kutlar.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından tören geçişi ve programdaki diğer etkinlikler gerçekleştirilir.

Günün sonunda Cumhurbaşkanı, Zafer Bayramı resepsiyonunu verir.

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

BAŞKENT DIŞINDAKİ TÖRENLER

İl ve ilçelerde Atatürk anıt veya büstüne, mülki idare amiri ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur; mülki amirlik çelengi anıtın ortasına, belediye çelengi ise soluna yerleştirilir.

Çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okunur ve bayrak göndere çekilir.

Mülki idare amiri ve belediye başkanı, tebrikat kabul ederek halkın bayramını kutlar.

Tören geçişi, şeref tribününden selamlanır ve programdaki diğer etkinlikler uygulanır.

Günün sonunda, vali tarafından Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlenir.

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklar için etkinlikler hazırladı.

30 Ağustos Cumartesi (16.00 – 19.30)

Yüz Boyama, Balon Katlama Atölyesi, Pamuk Şeker ve Nostaljik Şeker dağıtımı

16.00 | Balon Katlama Gösterisi

17.00 | Maskot Bando Ekibi

17.15 | Zumba Gösterisi

17.45 | Neşeli Boncuklar

18.30 | İllüzyon Gösterisi

19.00 | Pırlangıç Konseri