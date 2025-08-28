30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlikler nerede, saat kaçta?

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ 2025

30 Ağustos, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanır. Zafer Bayramı kapsamında, Ankara ve diğer illerde düzenlenen törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirilir.

Zafer Bayramı kutlamaları sabah saat 07.00'de başlar ve gece 24.00'te sona erer. Başkent Ankara'da saat 12.00'de yirmi bir pare top atışıyla kutlama zirveye ulaşır.