takvim-logo

Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Adana’nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Adana’da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Adana Kozan'da balkondan pompalı tüfekle ateş açan kişi yakalandı

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BALKONDAN ATLADI
Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı.

Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)

Yakalanacağını anlayan şahıs, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak'ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı (İHA)

Olay sırasında şüphelinin evde bulunan annesi E.K. fenalaştı. E.K., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, O.K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN