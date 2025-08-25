Adana’da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 22:26

Korku dolu anlar saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BALKONDAN ATLADI

Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı.