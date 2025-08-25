Adana'da pompalı tüfekle dehşet saçtı | Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Adana’nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Korku dolu anlar saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BALKONDAN ATLADI
Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı.
Yakalanacağını anlayan şahıs, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak'ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.