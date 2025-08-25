takvim-logo

Zengezur Koridoru nedir, hangi ülkeleri birbirine bağlayacak, ne zaman açılacak? İşte önemi ve özellikleri

Zengezur Koridoru, son yılların en çok konuşulan stratejik projelerinden biri haline geldi. Azerbaycan ile Nahçıvan’ı doğrudan bağlayacak olan bu hat, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Akdeniz’e açılacak yeni bir ticaret köprüsü olarak dikkat çekiyor.

Azerbaycan'ın ana toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de stratejik öneme sahip. 2028 yılına kadar açılması beklenen koridor, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ticari ve siyasi bağları güçlendirecek.

🌍 ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batısındaki toprakları Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Ermenistan üzerinden doğrudan kara ve demiryolu bağlantısıyla bağlamayı hedefleyen stratejik bir projedir. Bu hat sayesinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağlantı doğrudan sağlanacak, aynı zamanda Türk dünyasının Orta Asya'ya ve Avrupa'ya açılımında kritik bir rol üstlenecektir.

Koridor, Hazar Denizi'ni Akdeniz ve Karadeniz limanlarına bağlayan transit ticaret yolu niteliği taşıyarak sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de stratejik öneme sahiptir.

🚆 HANGİ ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK?

  • Azerbaycan – Nahçıvan – Türkiye: Koridorun ana omurgasını oluşturuyor.

  • Ermenistan: Hat, Ermenistan topraklarından geçiyor.

  • Orta Asya ve Avrupa: Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Hazar Denizi üzerinden de Orta Asya'ya uzanarak Çin – Avrupa hattında "Orta Koridor" işlevi görecek.

Bu sayede:

  • Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım İran veya Gürcistan üzerinden dolambaçlı güzergâhlara ihtiyaç duymadan gerçekleşecek.

  • Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret doğrudan ve düşük maliyetle yapılabilecek.

📈 ZENGEZUR KORİDORUNUN ÖNEMİ

Ekonomik Canlanma: Azerbaycan ve Türkiye'nin gelişmemiş bölgelerinde ekonomik kalkınmayı hızlandıracak.

Ulaşım Maliyetlerinde Azalma: Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşım süresi ve masrafı ciddi oranda düşecek.

Ticaretin Artışı: Türk dünyası ve Avrupa-Asya arasında yeni ticaret köprüleri kurulacak.

Stratejik Konum: Azerbaycan, Avrasya'da lojistik merkezlerden biri haline gelecek.

Küresel Etki: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zorlanan kuzey güzergâhlarına alternatif sunarak küresel tedarik zincirlerinin güvenliğini güçlendirecek.

⏳ NE ZAMAN AÇILACAK?

Zengezur Koridoru'nun çalışmalarının hızlandığı bildiriliyor. Tam anlamıyla 2028 yılına kadar açılması bekleniyor.

🌐 KÜRESEL ETKİLERİ

  • Orta Koridor & İpek Yolu: Çin'den Avrupa'ya uzanan en kısa kara yolu alternatifi olacak.

  • Türk Dünyası Entegrasyonu: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi ülkeler arasındaki ekonomik-siyasi bağlar güçlenecek.

  • Jeopolitik Güç Dengesi: Enerji ve ticaret yollarında yeni bir merkez oluşturularak, bölgedeki aktörlerin etkisi artacak.

