Diyarbakır'da korku dolu anlar | 4 katlı binada yangın: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Korkutan yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

