Diyarbakır'da korku dolu anlar | 4 katlı binada yangın: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Korkutan yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.