Mersin’ bir garip olay! Sırtına bıçak saplanan genç oturup ambulans bekledi

Mersin’de sırtına bıçak saplanan genç bir süre kaldırım da soğukkanlılıkla bekledi, ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 09:43

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirdi.



KORKUTAN GÖRÜNTÜ



Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

