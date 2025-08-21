Antalya'da acı olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.