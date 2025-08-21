Ekim 2023'teki ölümünden önce, 31 yaşında olduğu düşünülerek "türünün en yaşlısı" olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren ancak ölümünden sonra kanıt yetersizliği gerekçesiyle unvanı silinen Bobi hangisidir?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, salondaki heyecanı doruğa çıkarırken televizyon karşısındakileri de meraklandırdı.
A: Kedi
B: Köpek
C: At
D: Koyun
YANIT: B