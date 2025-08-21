Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 22:36

Dehşet anları önceki gün Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı.

Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında dehşet anları! Önce küfürler ve tehditler savurdu sonra aracı yumrukladı (DHA)

ÖNCE KÜFÜRLER VE TEHDİTLER SAVURDU SONRA ARACI YUMRUKLADI

İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti.

Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, Aracın kapısını açmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı