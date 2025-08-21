Dinmeyen acı! Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti (takvim foto arşiv)

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım 2024'te başladı ve 3 gün sürdü.

Davanın 26 Aralık 2024'te başlayan ikinci duruşmasının üçüncü gününde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA DA KARAR ÇIKTI

Başsavcılıkça, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame 17. Asliye Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar R.A, M.G. ve İ.K. hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.



Dosyaları birleştirilen 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Nisan'da başlayan ve 30 Mayıs'ta kapalı görülen 4'üncü duruşmada mahkeme heyetince "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

NARİN'İN ADI OKUL, KÜTÜPHANE VE PARKLARDA YAŞATILIYOR

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda Narin Güran adına 16 Ekim 2024'te oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Sanatçı Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan anaokuluna Narin'in ismi verildi. Narin Anaokulu, 8 Mart'ta törenle açıldı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA NARİN'İN ANISI

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu'na Narin'in ismi verildi. Narin'in adı, İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir ve Kilis'te de parklarda yaşatılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde de Narin'in anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu. Narin'in öldürülmesi, bazı spor müsabakalarında açılan pankartlarla ve birçok ilde sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinliklerle protesto edildi.