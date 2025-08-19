Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti! Baba Arif Güran’dan şok iddia: Salim Güran’ın telefonu sıfırlandı

"DÜNYAYA BAKIŞ AÇIMIZ GİTTİ, ARTIK TOPLUMUN İÇİNE BİLE GİREMİYORUZ" "80 milyon insan, Türkiye ve yurt dışında kızıma sahip çıktılar. Ama kızıma sahip çıktıkları halde ailemi yok ettiler" diyen Güran, şöyle konuştu:

"Bir vahşi, kızımı katletti ama mahkeme ailemi diri diri gömdü. Adalet herkes için lazım, benim için de lazım. Bugün çıkan raporlar, deliler maalesef hiçbir şekilde göz önüne alınmıyor. Yargıtay savcısı, 19 günde 19 klasörü okuyup, onaylayıp Yargıtay hakimine gönderiyor. Bazı şeyler insanların kafasına oturmuyor. 19 günde 19 klasörü nasıl okudun? Bu kadar hızlı yargılama yoktur. Yaşım 44, mahkemelerin sadece mahkeme salonlarında olduğunu biliyordum. Mahkemeler, sosyal medya üzerinden karar veriyor. Rabbim, kızımın hakkını bırakmasın. Dünyaya bakış açımız gitti, artık toplumun içine bile giremiyoruz. Bir toplumda sürekli gözler sizin üzerinizde olduğu zaman, o toplumda rahat davranamazsınız."

Narin Güran cinayetinin üstünden 1 yıl geçti Resimdeki: Nevzat Güran (Takvim Foto Arşiv)

Eşi, oğlu, ağabeyi, olaydan 2 gün sonra Van'dan gelen kardeşi, yengesi ve kızının 1 saatti şaşırdıkları için, sadece saat 15.00 diyeceğine 17.00 dediği için şu anda 10 aydır cezaevinde olduklarını kaydeden Güran, "6 tane Güran'lardan, diğerlerinin hepsini bıraktılar. Nevzat ile beraber 7 kişi" diye konuştu.

Güran, "Çıkan raporlarda, Salim'in telefonunun karakolda sıfırlandığı belirtiliyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Her dakika, her saniye, her gün ölüyoruz. Şu anda bu dosya üzerinde neye dayanarak bu insanlara ceza verildi. Bir katilin lafıyla ceza verildi. Bir katilin lafıyla resmen ceza dağıttılar. Gerçek deliller çıkıyor, mesela Salim'in telefonunda çıkan adım sayar. Biz, ölene kadar bu acıyı şurada taşıyacağız" ifadelerini kullandı.