Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti! Baba Arif Güran'dan şok iddia: Salim Güran'ın telefonu sıfırlandı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Baba Arif Güran 'Dünyaya bakış açımız gitti, artık toplumun içine bile giremiyoruz' dedi. Baba Güran 'Çıkan raporlarda, Salim'in telefonunun karakolda sıfırlandığı belirtiliyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Her dakika, her saniye, her gün ölüyoruz. Şu anda bu dosya üzerinde neye dayanarak bu insanlara ceza verildi. Bir katilin lafıyla ceza verildi' iddiasında bulundu.
İlçenin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran için ailesi 21 Ağustos 2024'te kayıp ihbarında bulunmuş, 8 Eylül 2024 tarihinde köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde Narin'in cesedi bulunmuştu.
Narin'in babası Arif Güran, evinin neşesi, hayatı gittiği için kendilerinde herhangi bir hayat, neşe kalmadığını söyledi. Ayın 21'inde Mevlid-i Şerif okutup kızı için bir yemek vereceğini belirten Güran, herkesi davet ettiğini ifade etti.
"ŞU AN ÇOCUKLARIMA, AİLEME BAKAN, 80 YAŞINDAKİ KAYNANAMDIR"
Güran, geçen sene bu vakit ayın 21'i ile 23 arasında binlerce insanın, herkesin burada haber yapmaya başladığını anımsatarak, "Bu aile çok güçlü, bu aile aşiret, bu aile zengin. Sadece bunu söylüyorum. Ateş, düştüğü yeri yakar. Şu anda sadece ben kızımın yanındayım. Bu kadar aşiret hani nerede? Şu an çocuklarıma, aileme bakan, 80 yaşındaki kaynanamdır. Başka hiç kimse yok" dedi.