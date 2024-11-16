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Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin'in kuzeni konuştu! Enes'in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu. A Haber ekranlarında dava ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Narin'in çuvaldaki terlikleri,ahırdaki taşların üzerindeki kan lekeleri ve Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi görüntülerinin ardından Narin'in kuzeninin ifadesine ulaşıldı. Kuran kursundan çıkarken Narin'in son anlarına tanık olan kuzeni, "Yemek yiyip geleceğim dedi ve en son patika yoldan evinin oraya giderken gördüm." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:07 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 01:44
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlamıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ağabey Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber ekranlarında verilmişti.

NARİN'İ KUR'AN KURSU ÇIKIŞI GÖREN KUZENİNİN İFADESİ
Minik Narin'in Kur'an kursundan çıktığında yanında olan arkadaşları ile aralarında geçen diyaloğa A Haber ulaştı.

Narin'in arkadaşının ifadesinde, "Narin'i evinin orada gördüm uzakta seslendim. 'Yemek yiyip geleceğim' dedi ve en son patika yoldan evinin oraya giderken gördüm." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!

AHIR BÖLGESİNDEKİ KAN İZLERİ
Ahırın önünde bulunan taşın üzerinde ki kan izleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kanın Narin'e veya başka bir hayvana ait olup olmadığı araştırılırken şoke eden bir sonuca varıldı. Taşın güneşin altında erimesi sonucu herhangi bir DNA izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ahırın önünde bulunan yoğun kan bulunan taşa dair görüntülere ilk kez A Haber ekibi ulaştı.

NARİN'İN NAAŞI BU ARAÇLA TAŞINDI
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu görüntü Nevzat Bahtiyar'ın arabası yani Narin'in cesedinin taşındığı yer. Ahırın içerisinde çuvala koyup dereye kadar bu araçla götürdü." ifadelerini kullandı.

ENES'İN YÜZÜNDE VE SIRTINDAKİ TIRNAK İZLERİ
Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumu üzerime kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından ağabey Enes Güran'ın yüzünde ve sırtındaki tırnak izlerine dair görüntüler ortaya çıktı.

Enes'in de yüzünde, boynunda ve sırtında tırnak izleri görüntülendi öte yandan Narin'in de yüzünde boğulma izleri ve tırnak izleri bulunmaktaydı. Bu deliller A Haber canlı yayınında analiz edilirken katilin Enes Güran olabileceği iddia edildi.

NARİN'İN ÇUVALDAKİ TERLİKLERİ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu terlik uzun süre çamurun içinde kalmış. Nevzat Bahtiyar bu terliklerle ilgili şunu söylüyor; Narin'in cenazesini Salim ile beraber battaniyeye sardık. Salim evden çıkarken kapının önündeki Narin'in terliklerini gördü. Onu da bana verdi ve battaniyenin oraya koydum." ifadelerini kullandı.

Enes Güranın kolundaki ısırık izi ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıktıEnes Güranın kolundaki ısırık izi ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıktı
Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıktı
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