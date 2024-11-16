Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı

NARİN'İN NAAŞI BU ARAÇLA TAŞINDI Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu görüntü Nevzat Bahtiyar'ın arabası yani Narin'in cesedinin taşındığı yer. Ahırın içerisinde çuvala koyup dereye kadar bu araçla götürdü." ifadelerini kullandı.

ENES'İN YÜZÜNDE VE SIRTINDAKİ TIRNAK İZLERİ

Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumu üzerime kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından ağabey Enes Güran'ın yüzünde ve sırtındaki tırnak izlerine dair görüntüler ortaya çıktı.

Enes'in de yüzünde, boynunda ve sırtında tırnak izleri görüntülendi öte yandan Narin'in de yüzünde boğulma izleri ve tırnak izleri bulunmaktaydı. Bu deliller A Haber canlı yayınında analiz edilirken katilin Enes Güran olabileceği iddia edildi.