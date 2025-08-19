Mardin'de şüpheli ölüm! Dereye düştüğü iddia edilen Zeynep Sut'un cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulundu

Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep Sut’un ölümü dikkat çekti. Dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut’un cansız bedeni battaniyeye sarılı şekilde babasının otomobilinde bulundu. Şüpheli ölümün cinayet mi kaza mı olduğu araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:00

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi.

12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut'u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep'i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.