Sinop'ta akılalmaz olay! Polisin ''dur'' ihtarına uymadı şarampole uçtu: 2 yaralı
Sinop'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sırasında ATV'ye çarparak şarampole uçtu. Olayda 2 kişi yaralanırken soruşturma başlatıldı.
Sinop-Gerze yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.
Polisin dur ihtarına uymayan 57 AZ 352 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Gerze yönüne doğru kaçmaya başladı.
''DUR'' İHTARINA UYMADI ŞARAMPOLE UÇTU
Kovalamaca sırasında 57 ACN 202 plakalı ATV'ye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Kazada otomobil sürücüsü ile ATV sürücüsü yaralandı.