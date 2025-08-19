Kuşadası’nda garip kavga! 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:17

Olay Kuşadası işçesi Ege Mahallesi 'nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı. Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları olduğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar.

Kuşadası’nda ilginç kavga, 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı (Takvim foto arşiv)



HİÇ KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi. Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı. Bir müddet süren 2 kadın bir erkek kavgası kameralara yansırken, kavgaya hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Uzun süre kavga edip birbirlerine darp eden kadınların da erkek şahsın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.