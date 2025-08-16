takvim-logo

Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşet anları yaşandı. Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına’nın katili akrabası çıktı.

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Manisa’da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı!

Korkunç olay, Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Dün saat 18.00 sıralarında işten eve dönen baba Selçuk Fırtına, evin içinde 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu.

Manisa Salihli'de vahşet: 16 yaşındaki kız akrabası tarafından katledildi!

Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)

KATİL AKRABASI ÇIKTI
Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)Manisa'da tüyler ürperten olay | Sır cinayette katil tanıdık çıktı (İHA)

Fatih Fırtına'nın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN