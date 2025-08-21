TEV BURS BAŞVURU SAYFASI 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları ne?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs başvuru takvimini açıkladı. Mesleki ortaöğretim öğrencilerine aylık 2 bin 800 TL, üniversite öğrencilerine ise 5 bin 800 TL burs desteği sağlanacak. Başvurular, belirlenen tarihlerde çevrimiçi olarak yapılabilecek ve burs almaya hak kazanan adaylar, 9 ay boyunca eğitim masraflarını karşılayacak önemli bir destekten yararlanacak. Peki TEV burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte şartları…

21 Ağustos 2025

TEV'in güncel burs programı, devlet üniversitelerinde eğitim gören ve belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilere aylık 5 bin 800 TL destek sunuyor. Üniversite bursu için adayların 25 yaşını aşmamış olması, daha önce bir lisans programını tamamlamamış olması ve ara sınıflarda 2.40 ve üzeri ortalamaya sahip olmaları gerekiyor. Burs ödemeleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince Ekim-Haziran ayları arasında öğrenci hesaplarına yatırılacak. Peki EV burs başvurusu ne zaman? İşte tarihler…

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden doktora programlarına ve üstün başarı gösteren öğrencilere kadar farklı seviyelerde burs imkanı sunacağını duyurdu. Üniversite öğrencileri için burs başvuruları 15 Eylül'de başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek. Burs desteği kapsamında aylık ödemeler Ekim-Haziran ayları arasında, toplam 9 ay boyunca gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerine ödenecek burs miktarı ise 5 bin 800 TL olarak belirlendi.