Kadraj Galeri Kadraj İkon TÜİK Türkiye’nin en zengin 20 şehrini açıkladı: Listede sürpriz iller var! İşte Türkiye’nin zenginlik sıralaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "İstatistiklerle Türkiye 2024" raporu, ülkenin ekonomik haritasını yeniden şekillendirdi. 81 ilin kişi başına gelir ve ekonomik göstergelerine göre hazırlanan zenginlik sıralaması, bazı iller için beklenen sonuçları doğrularken, bazı şehirlerde ise sürpriz yükselişler dikkat çekti. Türkiye'nin en zengin 20 ili listesi, sadece büyükşehirleri değil ekonomik atılım yapan Anadolu şehirlerini de kapsayarak merak uyandırdı. Peki Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? İşte o sıralama!

Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:56
Türkiye'nin ekonomik gücünü şehir bazında gözler önüne seren yeni veriler, zenginlik haritasında dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Büyükşehirlerin yanı sıra, üretim potansiyelini artıran ve yatırımlarla öne çıkan bazı Anadolu şehirleri de listede kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin en zengin 20 şehri! İşte TÜİK verileri…

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 ŞEHRİ

2023 yılı verilerine göre, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla miktarına göre (cari fiyatlarla, TL) Türkiye'nin en zengin 20 ili şu şekilde sıralanmaktadır:

1) KOCAELİ

2) İSTANBUL

3) ANKARA

4) TEKİRDAĞ

5) İZMİR