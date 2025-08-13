TÜİK Türkiye’nin en zengin 20 şehrini açıkladı: Listede sürpriz iller var! İşte Türkiye’nin zenginlik sıralaması

Türkiye'nin ekonomik gücünü şehir bazında gözler önüne seren yeni veriler, zenginlik haritasında dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Büyükşehirlerin yanı sıra, üretim potansiyelini artıran ve yatırımlarla öne çıkan bazı Anadolu şehirleri de listede kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin en zengin 20 şehri! İşte TÜİK verileri…