TÜİK Türkiye’nin en zengin 20 şehrini açıkladı: Listede sürpriz iller var! İşte Türkiye’nin zenginlik sıralaması
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "İstatistiklerle Türkiye 2024" raporu, ülkenin ekonomik haritasını yeniden şekillendirdi. 81 ilin kişi başına gelir ve ekonomik göstergelerine göre hazırlanan zenginlik sıralaması, bazı iller için beklenen sonuçları doğrularken, bazı şehirlerde ise sürpriz yükselişler dikkat çekti. Türkiye'nin en zengin 20 ili listesi, sadece büyükşehirleri değil ekonomik atılım yapan Anadolu şehirlerini de kapsayarak merak uyandırdı. Peki Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? İşte o sıralama!
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:56