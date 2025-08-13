İzmir’de denizde cesedi bulunmuştu! Nedeni ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:04

Olay, dün sabah saatlerinde, Melez Deltası 'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kısa sürede bu kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de denizde cesedi bulunan Nail Can arkadaşıyla kavga ederken denize düşmüş (takvim fotoğraf arşivi)



KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ

Polis ekiplerinin araştırmasında ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, burada uyuşturucu madde kullandıkları saptandı. Burada iki arkadaş şakalaşırken aralarında tartışma çıktığı ve kavgaya dönüştüğü, bu sırada Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğü ortaya çıktı. Arkadaşının sudan çıkamaması üzerine F.Z.'nin yardım istemek için olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

F.Z. gözaltına alındı. F.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.