İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar: Saldırganlar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Esenyurt’ta iki genç, gece yarısı geç saatlerde bir işyerini hedef aldı. Silahları tutukluk yapmasına rağmen saldırganların sergilediği rahat tavırlar şoke etti. Uzun süre etrafı gözetleyen şüpheliler, işyerine ateş açtı. Endişe verici olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta iki şüpheli şahıs, gece yarısı bir işyerini kurşunladı. Uzun süre etrafı kolaçan eden şahıslar, ardından tetiğe basarak dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Olay, dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ufak yaştaki iki şahıs, sabaha karşı sokağa gelerek etrafı gözetlemeye başladı. Bir süre bekledikten sonra ise içlerinden biri tabancasını çekerek ateş etmeye başladı. Birkaç el kurşun sıktıktan sonra tabanca tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapması üzerine bir süre sokakta beklemek zorunda kalan şahısların rahat tavırları pes dedirtti.