Antalyalı Nilşad Parmaksız DNA testinin sonucuyla yıkıldı: Yıllardır aradığı annesinin öldüğü ortaya çıktı!

Nilşad Parmaksız , söz konusu kaydın annesine ait olduğunu düşündüğünü ve mezarın açılarak DNA örneği alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti ve temmuz ayında Nevşehir'de bulunan mezardan alınan örnekler incelendi. Yapılan DNA testinde, Parmaksız ile mezardaki kişi arasında yüzde 99,99 uyum tespit edildi. 33 yıldır annesini aradığını belirten Nilşad Parmaksız, "16 yaşında gerçeği öğrendiğimde çok şaşırmıştım ama yaşımın etkisiyle herhangi bir şey hissedemedim. Zaman geçtikçe bu konuyu araştırmak, annemi bulmak istedim ve mahkemeye müracaat ettim. Annemin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. 'Doğu'da yaşıyor', 'Ölmedi', 'İntihar etti' ya da 'Öldürüldü' diyenler oldu. Karmakarışık duygular içindeydim. Birkaç avukatla görüştüm ama uzun süre sonuç alamadık. Şimdi artık bu süreci yeni yeni tamamlıyoruz" dedi.

Annesi şarkı söylerken (DHA)

ANNESİNİN ADINI KİMLİĞİNDE GÖRMEK İSTİYORDU

Tek isteğinin kimliğinde annesinin adının yazması olduğunu kaydeden Parmaksız, "Adım Nilşad, annemin adı Nilsun, babamın adı ise Kürşat. Annemin 'Nil'inden, babamın 'Şad'ından oluşmuş. Aşk çocuğuyum ama kendi anneme dair hiçbir şey bilmiyorum. Hem annemi hem de kendi hayatımı bulmak istedim. Güzel bir şey olur diye düşündüm ve bu yola çıktım. Annemin, ölmüş olsa bile, nüfus cüzdanımda yer almasının onun en doğal hakkı olduğunu düşündüm. Ben onun kızıyım" ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE BURUK MUTLULUK YAŞADI

Bir dönem eğlence mekanlarında şarkıcılık yaptığı belirtilen annesi Münibe Nilsun Pekcan'ı bulmanın buruk mutluluğunu yaşayan Nilşad Parmaksız, "Mezardan alınan DNA örneğiyle annemin biyolojik annem olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Çok mutluyum ama bir yandan da sevinemiyorum. Hala bu olayın travmasını yaşıyorum. Sevinmem gereken bir şey mi, üzülmem gereken bir şey mi hala bilemiyorum. Annemin mezardan çıkamayacak olmasından da çok korkuyordum. En azından gerçekten annem olduğunu tespit etmiş olduk. Yaşasaydı, daha güzel olurdu" diye konuştu.