Antalyalı Nilşad Parmaksız DNA testinin sonucuyla yıkıldı: Yıllardır aradığı annesinin öldüğü ortaya çıktı!
16 yaşındayken biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenen Nilşad Parmaksız, 33 yıl boyunca süren arayışın sonunda annesinin mezarına ulaştı. DNA testiyle yüzde 99,99 uyum sağlandı. Annesini buldu ama ölüm haberiyle üzüntüye boğuldu.
Antalya'da ikamet eden Nilşad Parmaksız, 16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenince, 33 yıl boyunca annesini aradı. Annesine ait olduğunu düşündüğü mezar, mahkeme kararıyla açıldı ve yapılan DNA testi sonucunda kimlik tespiti yapıldı. Parmaksız, "Annemi buldum ama keşke hayatta olsaydı" dedi.
GERÇEĞİ 16 YAŞINDA ÖĞRENDİ
Güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin, nüfustaki 'Emel Parmaksız' değil, 'Münibe Nilsun Pekcan' olduğunu öğrendi. Parmaksız, 1975 yılında tanışan Münibe Nilsun Pekcan ile babası Mehmet Kürşat Parmaksız'ın dini nikahla birlikte yaşadığını, 1976 yılında Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini anlattı. Doğumdan kısa süre sonra çift ayrıldı. Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına ise babasının resmi nikahlı eşi Emel Parmaksız'ın ismi annesi olarak yazıldı.
HEMEN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Nilşad Parmaksız, annesinin adının nüfus cüzdanına yazılması için Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye genelinde yapılan MERNİS sorgulamasında, 'Münibe Nilsun Pekcan' adına doğrudan bir kayıt bulunmadığı ancak Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma, 13 Kasım 1958 doğumlu, aynı isimde benzer bir kayda rastlandığı bildirildi. Mahkeme, ölü olarak kayıtlı 'Münibe Nilsun Pekcan'a ait ölüm belgesinin istenmesine karar verdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıtta, Beyoğlu ilçesinde tescilli 1978385 numaralı ölüm vukuatına ulaşıldığı ancak dayanak belgesine arşivde ulaşılamadığı belirtildi.